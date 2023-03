Leider keine PS5 Slim bei australischem Händler gesichtet

Sollte sich die PS5 Slim bewahrheiten, geht man von deutlich mehr Leistung als jetzt aus, insbesondere was die Raytracing-Fähigkeiten betreffen soll. Dies wurde auch in zuvor aufgetauchten Patente des PlayStation Architekten Mark Cerny suggeriert. Darin war von einem speziellen Bescheunigungs-Verfahren die Rede, um den Einsatz auf Konsolen besser zu ermöglichen.

PS5 Slim listed at one of Australia's largest retailers. 👀 pic.twitter.com/1Ygct3U76t

What do you think?