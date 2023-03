PS5 Pro soll nun doch kommen, PS6 erst 2028? – Gerücht

Laut Insider-Gaming befindet sich die PS5 Pro bei Sony in Entwicklung und könnte gegen Ende 2024 auf den Markt kommen. Das ist ein durchaus realistisches Zeitfenster, sofern die überarbeitete PS5 mit abnehmbarem Laufwerk in diesem Jahr erscheinen sollte.

Sony scheint noch einiges in dieser Konsolen-Generation geplant zu haben, was die PS5 Hardware an sich betrifft. Neben einer neuen Version mit abnehmbarem Laufwerk soll es nun doch eine PS5 Pro geben, was entgegen vorheriger Spekulationen steht.

