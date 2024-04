EA Black Panther-Spiel setzt auf Open-World-Ansatz

Zuletzt bestätigte das Studio, dass sich das Black Panther-Projekt weiterhin in einer frühen Phase befindet. Dahinter arbeiten Industrie-Veteranen, die zuvor bei Monolith an Middle-earth: Shadow of Mordor und Middle-earth: Shadow of War mitgewirkt haben, darunter der frühere Studio-Boss Kevin Stephens.

EA und das neue Studio Cliffhanger Games arbeiten derzeit ebenfalls an einem Black Panther-Spiel, das wohl einen Open-World-Ansatz verfolgt. Das deuten neue Jobausschreibungen des Entwicklers an.

