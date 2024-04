Entwickler schlägt Trinkgeld vor, wenn Spiele besonders gut waren

Es gibt schon jetzt Optionen, wie Entwickler mehr Einnahmen generieren können, ohne großartigen Aufwand dafür zu betreiben. Oftmals sind Upgrades für Spiele vorhanden, die Inhalte freischalten, die so oder so bereits vorhanden waren. Das könnte ebenfalls als Trinkgeld verstanden werden.

„Ich weiß, dass den meisten diese Idee nicht gefallen wird. 🙂 Übrigens, mir ist klar, dass wir es leid sind, in allem anderen „Trinkgeld“ zu geben – aber ich sehe das anders als ein Szenario, in dem man unter Druck steht, Trinkgeld zu geben, mit dem viele konfrontiert sind und zu dem sie Feedback geben.“

„Ich habe als Spieler schon eine Weile über diese Idee nachgedacht, da ich mich in letzter Zeit verstärkt mit Singleplayer-Spielen beschäftigte. Wenn ich ein Spiel beendet, bin ich bei manchen einfach nur beeindruckt davon, wie großartig das Erlebnis war. Am Ende des Spiels habe ich oft gedacht: „Ich wünschte, ich könnte diesen Leuten weitere 10 oder 20 Dollar geben, weil es mehr wert war als meine anfänglichen 70 Dollar und sie nicht versuchten, mich jede Sekunde abzukassieren.“

Das schlägt Ybarra in einem Tweet auf X vor, wobei dies nicht als Forderung zu verstehen ist, sondern lediglich als Idee, wie es sie auch in anderen Branchen gibt. Dort schreibt Ybarra:

