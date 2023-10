EA: Gaming-Industrie steuert auf 350 Milliarden-Umsatz zu

Am Rande hieß es außerdem, dass EA selbst ein attraktives Übernahmeziel sei, man aber in der wirtschaftlichen Situation sei, um unabhängig bleiben zu können. Man sei einer der Top-Publisher und Entwickler dieser Welt, die mit die besten Spielen produzieren.

„Dies dürfte die größte Technologieakquisition in der Geschichte der USA sein. Es geht um ein Gaming-Unternehmen und ich denke, es unterstreicht einfach die Bedeutung des Gamings und die Rolle, die wir in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Technologie spielen.“

„Es gibt 3,5 Milliarden Gamer auf der Welt, also bemerken sie sicherlich, was wir erschaffen, und es handelt sich um eine fast 350 Milliarden Dollar schwere Industrie, also ist sie bedeutend. Sie übertrifft mit Sicherheit einige der Medien, Film- und Fernsehinhalte.“

Das sagte EA Entertainment Technology & Central Development President, Laura Miele, in einem Interview mit Bloomberg . Diese Zahlen stehen ein wenig entgegen des gefühlten Abschwungs in diesen Tagen, der vor allem durch zahlreiche Entlassungen in verschiedenen Studios suggeriert wird.

