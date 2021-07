EA Play Live – Spotlight-Reihe mit Indie-Studios

EA wird heute die zweite Ausgabe der Spotlight-Reihe im Vorfeld des EA Play Live Event ausstrahlen, das ihr ab 19 Uhr hier live verfolgen könnt. Diesmal kommen die Indie-Studios und EA Originals zum Zuge.

Mit dabei sind Hazelight (It Takes Two), Zoink Games, Velan Studios und Silver Rain Games. Alle Vertreter der EA Originals-Studios werden sich mit Todd Martens von der LA Times über die neuesten Spiele und über noch bevorstehende Titel unterhalten.

Aktuelle und kommende Indies im Fokus

Josef Fares von Hazelight Studios wird unter anderem über den immensen Erfolg von It Takes Two sprechen, das abermals demonstrierte, wie viel gutes Storytelling in Videospielen ausmachen kann. Olov Redmalm von Zoink Games wird über Lost in Random, den neuesten Titel des Studios, berichten.

Abubakar Salim und Mel Phillips von Silver Rain Games sprechen über ihr zwei Jahre altes Studio, dessen nachdenklich stimmendes Spiel finanziell und beim Publishing von EA Originals unterstützt wird. Außerdem wird Guha Bala von Velan Studios Neues zum Dodgeball-Hit Knockout City erzählen, der innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung bereits mehr als 5 Millionen Spieler verzeichnen konnte.

Den entsprechenden Stream, der um 19 Uhr live geht, haben wir unterhalb dieser Zeilen eingebunden.