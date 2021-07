Gran Turismo 7 – Offizielle Partnerschaft mit Fanatec angekündigt

Obwohl es bereits ein offizielles PlayStation Lenkrad von Thrustmasters gibt, geht Gran Turismo einen eigenen Weg und kündigte heute eine Partnerschaft mit Fanatec für entsprechende Peripherie an.

Gemeinsam wird man künftig zusammenarbeiten, um neue Rennspiel-Peripheriegeräte zu entwickeln, die auf fortschrittlicher Force-Feedback-Technologie basiert. Diese Zusammenarbeit soll dabei helfen, „die Unterschiede zwischen Rennsimulationen und realem Motorsport zu verringern“.

Kazunori Yamauchi, Produzent der „Gran Turismo“-Reihe, erklärt hierzu:

„Fanatec gibt in Sachen Simulationshardware-Technologie schon seit Jahren den Ton an. Die Qualität und die Performance ihrer Produkte sind erstaunlich, aber es ist ihre Innovationsfreudigkeit im Motorsport, die bei uns am meisten Anklang findet. Polyphony Digital und Fanatec haben die gleiche Vision und langfristige Ambitionen, und ich bin sehr gespannt darauf, was wir gemeinsam erreichen werden.“