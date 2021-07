Nickelodeon All-Star Brawl für Herbst angekündigt

GameMill Entertainment und die Entwickler Ludosity und Fair Play Labs haben für diesen Herbst Nickelodeon All-Star Brawl angekündigt,das für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheint.

In Nickelodeon All-Star Brawl kämpft ihr mit euren Lieblings-Nickelodeon-Charaktere in bombastischen Matches. Mit den Ikonen und Helden aus dem Nickelodeon-Universum erwartet euch ein echtes Allstars-Team, darunter SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Loud House, Danny Phantom, Aaahh!!! Real Monsters, The Wild Thornberrys, Hey Arnold!, Rugrats und viele mehr, um in die ultimative Animationsschlacht zu ziehen.

Bestätigt wurden zunächst:

Danny Phantom (Danny Phantom)

Helga (Hey Arnold!)

Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Lincoln Loud (The Loud House)

Lucy Loud (The Loud House)

Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)

Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)

Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)

Patrick Star (SpongeBob SquarePants)

Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)

Reptar (Rugrats)

Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants)

SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants)

Zim (Invader Zim)

Mit einzigartigen Move-Sets und Angriffen, die von ihrer Persönlichkeit inspiriert sind, hat jeder Charakter einen individuellen Spielstil, der Nickelodeons Legion von Fans endlose Action ermöglicht. Erwähnt werden außerdem legendäre Levels wie „Jellyfish Fields“ aus SpongeBob SquarePants oder das „Technodrome“ aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Ebenso gibt es Einzelspieler- und Mehrspieler-Modi mit lokalem und Online-Mehrspieler-Support. für vier Spieler. Zudem lassen sich Bonusinhalte für die Kunstgalerie im Spiel freischalten.

Zum Einsatz kommt außerdem ein spezieller Netcode für ein optimiertes Spielerlebnis. Der Hintergrund ist der, dass das Spiel beim Rollback-Netcode vorhersagt, was der Spieler wahrscheinlich tun wird, anstatt auf seine Eingabe zu warten. Sollte die Vorhersage zufällig falsch sein, wird sie auf die richtige Eingabe zurückgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gesamterlebnis reaktionsschneller und weniger verzögert ist.

Nickelodeon All-Star Brawl erscheint diesen Herbst.