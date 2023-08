EA sports NHL 24 – Deep Dive zur authentische Action

EA widmet sich in einem neuen Deep Dive-Video heute der authentischen Action auf dem Eis in EA Sports NHL 24, das in diesem Oktober erscheint.

Neue Features, die das Spiel verändern, sind unter anderem die Exhaust Engine, die durch das Sustained Pressure System eine größere Vielfalt an Torchancen ermöglicht. Außerdem wird das Goalie Fatigue System eingeführt, das den Energielevel der Torhüter im Spiel sichtbar macht. Durch das Vision Passing System und den Physics-Based Contact wird es den Spielern ermöglicht, neue taktische Komponenten in ihr Spiel einbauen zu können.

„Dies ist ein Spiel, das von Hockeyfans für Hockeyfans gemacht wurde und die volle Intensität des Hockeys in unser Gameplay zu bringen, war in diesem Jahr ein Hauptaugenmerk für uns in NHL 24“, sagt Mike Inglehart, Creative Director bei EA Vancouver. „Mit dem neuen Erschöpfungsmotorsystem und Gameplay-Funktionen, die die physische Natur des Hockeys wirklich einfangen, bietet NHL 24 realistische Körperchecks und eine tiefere defensive Werkzeugkiste voller mehr Auswahl und Taktiken, die dem Franchise ein völlig neues Maß an Immersion verleihen.“

Neben dem hochdramatischen Gameplay ist EA SPORTS NHL mit dem in NHL 24 eingeführten plattformübergreifenden Gameplay so vernetzt wie nie zuvor. In Hockey Ultimate Team und World of Chel können die Spieler nun mit und gegen Spieler der gleichen Konsolengeneration von Sony und Microsoft spielen.

EA Sports NHL 24 erscheint am 06. Oktober 2023.