EA Sports WRC soll im November erscheinen

„Wir glauben, dass wir das Franchise genauso ausbauen können wie in der Formel 1. Wir freuen uns sehr, WRC endlich in unser Portfolio an Rennspielen aufzunehmen, was unsere leidenschaftliche Community von Spielern seit langem verlangt,“ so Codemasters.

EA Sports WRC, so wohl auch der finale Name, wird demnach als Standard Edition und Champions Edition erscheinen, wobei letztere die Season 1 – 5 umfasst, sowie einen 3-tägigen Zugriff auf das Spiel vor dem eigentlichen Release. Der Zugriff über EA Play und eine entsprechende Trial sind wohl obligatorisch ebenfalls dabei. Der Preis für die Standard-Edition wird indes bei 59.99 EUR vermutet, auf der der Ford Puma Rally1 M-Sport auf einer verschneiten schwedischen Strecke zu sehen ist.

Dieser stammt aus der üblichen Quelle , die sonst immer das PlayStation Plus Line-up verrät. Demnach erscheint EA Sports WRC am 03. November in zwei Editionen und setzt auf ein Season-Modell.

In diesem Jahr übernimmt Electronic Arts das Steuer in der WRC-Serie, die dafür das Codemasters-Studio angesetzt haben. Neue Release-Infos gibt es jetzt durch einen Leak.

