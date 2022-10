EA stellt Verkauf von physischen Discs komplett ein, lohnt einfach nicht mehr

Dass es irgendwann so kommt, war längst abzusehen. Dazu reicht ein Blick in die Games-Abteilungen der Händler, die mit jedem Umbau kleiner werden. Vielmehr ist die physische Disc lediglich noch ein Service, um die letzten Hardcore-Spieler glücklich zu machen. Spätestens seit der Corona-Pandemie zeigen die Geschäftsberichte der Publisher jedoch, dass der digitale Markt nicht mehr nur auf dem Vormarsch ist, sondern das physische Medium weit abgehängt hat.

Ob man noch alternative Wege in Betracht zieht, etwa um Collector’s Editionen etc. zu vertreiben, ist nicht bekannt. Viele Publisher nutzen dafür entweder ihren Direktvertrieb oder geben das Ganze an Großhändler wie Plaion (früher Koch Media) ab.

