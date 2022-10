PlayStation Plus verbirgt zukünftig das Ablaufdatum von Spielen

Das neue PlayStation Plus Extra und Premium ändert das Konzept des früheren PlayStation Plus ein wenig, in dem die Spiele nicht mehr dauerhaft behalten kann. Wie lange sie als Teil des Abo verfügbar sind, weiß man zukünftig aber auch nicht mehr.

Diese Info war für gewöhnlich unter dem Spieletitel im PlayStation Store zu sehen, so dass man zumindest abschätzen konnte, wie viel Zeit man noch zum Spielen hat. Das fällt ab sofort weg, wie sich an ersten Beispielen zeigt. Im Fall der GTA: Vice City Definitive Edition war hier ein Ablaufdatum am 20. Februar 2023 vermerkt – das nun fehlt.

Damit gibt es vorab keine Möglichkeit mehr zu erfahren, wie lange welcher Titel bei PlayStation Plus Extra oder Premium verfügbar sein wird. Ausgenommen sind die Spiele der Stufe Essential, die stets mit dem Update komplett ausgetauscht werden.

PlayStation Store

Kurze Ankündigung in ‚Last Chance to Play‘-Sektion

Einzig die Sektion ‚Letzte Chance zum Spielen‘ ist im PlayStation Store noch verfügbar, wo im monatlichen Rhythmus die Spiele auftauchen, die nur noch für wenige Wochen bei PlayStation Plus gespielt werden können. In diesem Oktober waren das SOMA von Frictional Games, sowie das original Red Dead Redemption samt der Undead Nightmare-Erweiterung.

Ob das tatsächlich so von Sony gewollt ist oder nur ein Fehler, bleibt abzuwarten. Den Spieler diese Info vorzuenthaltenen, macht zumindest wenig Sinn.