Edge of Eternity erscheint auch für PS5

Die Midgar Studios haben jetzt weitere Plattformen für ihr JRPG Edge of Eternity bestätigt, das neben der PS4 und XO auch für PlayStation 5 und XSX erscheint.

In einer zerrissenen Welt führen die Menschen in Heryon einen verzweifelten Krieg gegen einen mysteriösen Eindringling. Während dieser Konflikt gegen Magie und Technologie katastrophale Ausmaße annimmt, taucht eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld auf. Führt in Edge of Eternity epische rundenbasierte Schlachten, während man Daryon und Selene folgt, um ein Heilmittel gegen die alles verzehrende Korrosion zu finden und die Welt von Heryon zu retten, heißt es zum Spiel.

„Wir haben unser ganzes Herz in die Entwicklung von Edge Of Eternity gesteckt“, sagte Jeremy Zeler, Gründer von Midgar Studio. „Es ist eine Geschichte von epischen existenziellen Schlachten und intimen persönlichen Dramen. Ich kann es kaum erwarten, sie der Welt zu zeigen.“

Spielerisch müsst ihr hier eure Feinde in epischen rundenbasierten taktischen Kämpfen überlisten, während ihr die Umgebung nutzen könnt, um sie in verschlagene Fallen zu locken und ihnen massiven Schaden zuzufügen. Stellt dazu eure Ausrüstung selbst her und setzt mächtige Kristalle ein, um eine einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten und Power-Ups freizuschalten.

Ergänzt wird das Ganze von einem atemberaubendem Soundtrack des Komponisten von Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles, hinter dem Yasunori Mitsuda steht und das Spiel zum Leben erweckt.

Edge of Eternity erscheint im vierten Quartal 2021.