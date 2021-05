Edge of Eternity – Umfassender Gameplay-Walkthrough

Noch in diesem Jahr erscheint nach einem extra langem Anlauf das RPG Edge of Eternity von Midgar Studios, zu dem es heute eine umfassende Gameplay-Preview gibt.

Die acht minütige Vorschau wird von Voice Actor Micah Solusod begleitet, der im Spiel Daryon spricht. Dieser stellt ein paar Charaktere, Welten und Geschichten vor, die die Spieler auf ihrer lang erwarteten Reise durch das Land Heryon entdecken werden.

In einer zerrissenen Welt führen die Menschen in Heryon einen verzweifelten Krieg gegen einen mysteriösen Eindringling. Während dieser Konflikt gegen Magie und Technologie katastrophale Ausmaße annimmt, taucht eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld auf.

In Edge of Eternity führt ihr epische rundenbasierte Schlachten, während man Daryon und Selene folgt, um ein Heilmittel gegen die alles verzehrende Korrosion zu finden und die Welt von Heryon zu retten. Entwickelt wird der Titel von einem sehr kleinen Team, weshalb sich die Entwicklung von Edge of Eternity nun auch schon so lange hinzieht.

„Ein JRPG als kleines Indie-Studio zu machen ist offensichtlich ein großes Unterfangen“, sagte Jeremy Zeler, Gründer der Midgar Studios. „Ich bin allen Menschen in der Gemeinde so dankbar, die dazu beigetragen haben, diesen verrückten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Alle im Team freuen sich auf den Release. Es wird episch!“

Edge of Eternity erscheint im vierten Quartal für PlayStation 5, PS4, Xbox, sowie schon jetzt im Juni auf PC.