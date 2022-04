eFootball 2022 startet als Version 1.0 durch, inkl. Launch Trailer

Weiterhin wird der ursprünglich als “Kreativmannschaft” vorgestellte Spielmodus nun als„Dreamteam“ in das eFootball 2022 integriert.Hier können die Spieler ihre eigene Mannschaft zusammenstellen und gegen andere „Dreamteams“ aus aller Welt mit den unterschiedlichsten Fußballstrategien antreten. Das Ganze startet mit einer initialen, einwöchigen Start-Phase, in der verschiedene Ingame-Events ab dem 21. April beginnen.

Ebenfalls neu sind die Seasons, ein neues Element, das brandaktuelle Themen der realen Fußballwelt widerspiegelt, einschließlich einer großen Vielzahl an Events. Thema der Saison 1 wird „Neuer Gameplay-Ansatz, Team-Building und Lizenzen“ sein und bietet den Spielern einen tieferen Einblick in die neuen Gameplay-Methoden in eFootball 2022.

Nach einer Pre-Launch Phase, unzähligem Feedback, umfassenden Anpassungen und mehr, ist ab sofort die Version 1.0 von eFootball 2022 erhältlich. Konami zeigt hier noch einmal auf, was sich damit alles ändert, einschließlich Tonnen an neuen Inhalten.

