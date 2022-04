Zum Hardcore-Mode selbst schreibt der Entwickler, dass die Gegner hier noch härter zuschlagen und jede Gelegenheit nutzen, um eure Fehler zu bestrafen. Zudem gibt es weniger Ressourcen in großzügigen Mengen, so dass man sein Ziel immer genau im Auge behalten muss, um nicht in einem unbemerkten Moment erwischt zu werden. Auch der Unverwundbarkeits-Timer für das letzte Gefecht wird im Hardcore Mode verkürzt.

What do you think?