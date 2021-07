Ein Lebenszeichen zu Beyond Good & Evil 2 von Ubisoft

Um Beyond Good & Evil 2 ist es seit Monaten ziemlich ruhig und niemand weiß so recht, wo das Projekt steht. Jetzt gibt es zumindest ein weiteres Lebenszeichen, das Ubisoft Belgien aussendet.

Auf Twitter verweiste man auf den World Ufo Day am vergangenen Freitag, an dem ein seltsamen Schiff über Ghent / Belgien aufgetaucht ist, markiert mit dem Hashtag #bge. Nicht viel, aber immerhin ein kleiner Strohhalm, an den man sich nun wieder klammern kann.

It is #WorldUFODay! 👽



A very strange spaceship has been spotted flying over Ghent. It can't be? 🙉

#BGE2 pic.twitter.com/WvT64flWqI — Ubisoft Belgium (@ubisoftbe) July 2, 2021

Ob man nun schon bald etwas zu Beyond Good & Evil 2 sehen oder hören wird, darf dennoch bezweifelt werden. Laut letztem Statement von Ubisoft befindet sich der Titel noch immer am Anfang der Entwickler und ist alles andere als in der aktiven Produktion.

Dennoch hat Ubisoft große Pläne für Beyond Good & Evil 2, das nach eigenen Aussagen ein AAAA-Erlebnis werden soll. Vermutet wird dahinter ein Projekt, dass wirklich gewaltig und kostenintensiv ist und damit den üblichen Rahmen eines Triple-A Spiels sprengt. Wohl mit ein Grund, warum die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 bereits so viel Zeit und somit auch sicherlich einige Ressourcen verschlingt.

Unklar ist zudem, ob der Titel noch das Spiel ist, das vor Jahren einmal mit einem Trailer geleakt wurde, vermutlich aber nicht.