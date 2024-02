Ein Rainbow Six-Nachfolger wäre ein Fehler, meint Ubisoft

Dass es auch jetzt noch nicht zu spät ist, um in Rainbow Six Siege einzusteigen, beweist die neue Season. Hier wird unter anderem der Onboardings-Prozess erneuert, einschließlich neuer Tutorials, zusätzlichen Operatoren und Karten, die dabei helfen, den Spieler effektive Werkzeuge zu geben, um ihr kompetitives Spiel zu verbessern und ihre strategische Effizienz zu trainieren.

„Es kann wirklich frustrierend und sehr kostspielig sein, und am Ende bringt es einem nicht einmal einen Nutzen. Wenn man weiß, womit man anfangen muss, und es aufbaut, dann sehen wir dort Erfolg. Aber hier wissen wir, dass wir Siege in die Zukunft führen können. Wir wissen, dass dies ein Spiel ist, das mit den Leuten, dem Talent und den Werkzeugen, die wir heute haben, ewig bestehen kann.“

„Ich kann mit Zuversicht sagen, dass wir wahrscheinlich über eine der besten Engines der Welt verfügen, wenn es um Live-PvP-Shooter geht“, so Karpazis. „Das Team ist unglaublich, und wir haben ein riesiges Engine-Pipeline-Team, das jeden Monat schrittweise die Art und Weise verbessert, wie wir Inhalte schneller, robuster, stabiler liefern können, hoffentlich so viel wie möglich.“

Gegenüber PCGamer äußerte sich Creative Director Alexander Karpazis zu einem Nachfolger von Rainbow Six Siege, den er klar mit „Nein“ kommentiert. Dazu habe man inzwischen eine grundsolide Basis aufgebaut, das Spiel in fast allen Aspekten über die Jahre modernisiert und noch eine aufregende Entwicklungs-Pipeline vor sich.

Die Year 9-Roadmap in Rainbow Six Siege wurde gerade erst angekündigt, die einen neuen Schwung Operators, Seasons und eine moderne Versus-AI-Playlist beinhaltet. Für den Taktik-Shooter läuft es damit weiterhin hervorragend, während man mit der Ankündigung eines Nachfolgers den „Ball fallen lassen“ könnte. Dazu gäbe es bereits einige Beispiele, die man jedoch nicht namentlich nennt.

What do you think?