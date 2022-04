Eiyuden Chronicle: Rising

In den Runenhügeln verbirgt sich zudem eine tief verwurzelte Verschwörung mit fatalen Auswirkungen auf das Universum von Eiyuden Chronicle. Die Ereignisse in Rising bereiten auf die Handlung und das Welten umspannende Abenteuer von Hundred Heroes vor.

Gleichermaßen ist das Plündern von Dungeons und Sammeln von Materialien notwendig, um Neu-Neveah zu seiner früheren Pracht zu verhelfen. Zum Launch von Hundred Heroes 2023 lassen sich zudem von weiteren Vorteilen profitieren. Zu den Cross-Inhalten gehören spezielle kosmetische Gegenstände, wertvolle Ausrüstung und Handelswaren. Spieler können hier auch eine persönliche Note in der Welt von Eiyuden Chronicle hinterlassen, indem sie bestimmte Waffen und Köstlichkeiten in Rising benennen, die im nächsten Jahr in Hundred Heroes übernommen werden.

Unter ihnen treffen such auch drei Helden – die Plünderin CJ und der tierische Söldner Garoo, die hoffen die Runenlinse, eine unterirdische Quelle der Magie, abbauen zu können. Die magiebegabte Isha hingegen will als junge stellvertretende Bürgermeisterin ihre Stadt wiederaufbauen.

What do you think?