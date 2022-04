Neue PS5 & Xbox Series Version laut Insider längst in Arbeit

Wann mit einer gravierenden Überarbeitung der Konsolen in Richtung PS5 Pro oder Xbox Series ? zu rechnen ist, steht derzeit völlig in den Sternen. Die größere Hürde für Sony und Microsoft ist derzeit ohnehin noch die anhaltende Chipkrise, die eine breite Verfügbarkeit der aktuellen Konsolen alles andere als sicherstellt.

Was die Leistung der Konsolen betrifft, sind diese wahrscheinlich immer noch ausreichend für das, was Entwickler gerade damit machen. Daher geht man davon aus, dass diese stillen Überarbeitungen in Richtung kühlere, effizientere Chips gehen werden, da dies die Produktionskosten senkt. Wenn es also um die Frage geht, ob die Hersteller an neuen Versionen arbeiten, wird dies wohl eindeutig zutreffen.

„Man muss sich daran erinnern, dass die Konsole zwar seit gut 18 Monaten erhältlich ist, ursprünglich hat Microsoft aber viel früher mit der Produktion gestartet, wahrscheinlich 14 Monate bis 12 Monate bevor sie tatsächlich ausgeliefert wurde. In der Welt der Technologie ist es also ein veraltetes Design.“

Der Journalist Brad Sams, der damals schon korrekte Daten zur Xbox Series X geliefert hat, geht daher davon aus, dass auch Microsoft längst an einer Überarbeitung ihrer Xbox Series arbeitet, die in Richtung bessere Effizienz und Kühlung geht. Dies würde insbesondere den Chip betreffen, der zukünftig wohl auf 6nm Basis gefertigt wird.

Insider gehen davon aus, dass sich neue Revisionen längst in Arbeit befinden, vielleicht noch keine PS5 Pro oder eine noch stärkere Xbox Series X, aber das sei die übliche Entwicklung in der Branche. Bei der PS5 hat es sogar schon eine deutliche Überarbeitung gegeben, die vor allem das Kühlsystem betraf. Hier wurde der anfängliche Luxus-Kühlkörper aus Kupfer gegen einen kleineren aus Aluminium getauscht.

