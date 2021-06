ELEX II von Piranha Bytes angekündigt, erster Trailer

Piranha Bytes und THQ Nordic haben mit ELEX II eine Fortsetzung ihres Science-Fantasy RPG angekündigt, das für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC erscheint.

Zum Spiel heißt es hier, dass der Planet Magalan nach den Ereignissen von ELEX einige eher friedliche Jahre hinter sich: Alte Fraktionen wurden besiegt, neue Fraktionen sind aufgestiegen. Die Versuche der Berserker, das Land neu zu besiedeln und zu terraformen, tragen ersten Früchte.

Eine neue Bedrohung

Nach der Niederlage des Hybriden sind die Albs keine Bedrohung mehr, jedoch kehrt der Held Jax mit dem Wissen um eine neue Bedrohung zurück, die einen Schatten über Magalan wirft. Es fällt Jax zu, diese verschiedenen Fraktionen zu vereinen, um sich dieser Dunkelheit gemeinsam zu stellen. Um den Frieden auf Magalan und die Sicherheit seiner eigenen Familie zu verteidigen, muss Jax auf eine Mission gehen, um die Fraktionen davon zu überzeugen, sich gegen die Eindringlinge zu vereinen und seinen eigenen Sohn Dex zu finden, der von ihm getrennt wurde.

ELEX II verspricht erneut riesige Umgebungen, die mit unerreichter Freiheit per Jetpack erkundet werden können, während man sich seinen Weg durch die epische Geschichte bahnt. Taucht dazu in eine riesige, handgefertigte und einzigartige Welt mit mehreren Fraktionen und unterschiedlichen Umgebungen ein, angesiedelt in einem postapokalyptischen Science-Fantasy-Universum.

ELEX II erscheint noch 2021.