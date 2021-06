WRC 10 – Acropolis Rally Greece im Gameplay-Video

Nacon und KT Racing gewähren heute neue Einblicke in WRC 10 und stellen mit einem Trailer die Acropolis Rally in Griechenland vor.

Als historische Herausforderung verspricht der neue Anniversary-Modus von WRC 10 allen Rallye-Fans die Möglichkeit, berühmte WRC-Momente von 1973 bis heute erneut zu erleben. Spieler können sich ans Steuer von Autos aus den jeweiligen Epochen setzen und in die Rollen einiger der besten Fahrer des Sports schlüpfen.

Am Steuer von wahlweise Renault Alpine A110, Lancia Delta HF 4WD oder Lancia 037 kann so zum Beispiel die Akropolis-Rallye in Angriff genommen werden – eine der spannenden historischen Veranstaltungen von WRC 10. Mit kurvenreichen, staubigen Bergstraßen und gefährlichen Klippen ist die Akropolis-Rallye dafür bekannt, besonders anspruchsvoll zu sein. Die Acropolis Rally Greece feiert nach achtjähriger Abwesenheit ihre große Rückkehr in die Meisterschaft.

Die Spieler können die Saison 2021 hier ganz oben auf dem Podium abschließen und die Rallye-Momente am Steuer legendärer Autos erleben, um das 50-jährige Bestehen des Wettbewerbs zu feiern.

Sechs historische Rallyes, darunter Akropolis, San Remo, Deutschland, Argentinien

Über 20 legendäre Fahrzeuge, darunter Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota

Alle vier neuen Rallyes wurden in den Kalender 2021 aufgenommen: Estland, Kroatien, Belgien und Spanien

52 offizielle Teams der Saison 2021 (WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC)

WRC 10 erscheint am 02. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC und später auch für Nintendo Switch.