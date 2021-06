Endless Dungeon – Focus-Trailer & neues Gameplay

Amplitude Studios und Devolver Digital blicken heute ein wenig hinter die Entwicklung von Endless Dungeon, einem rogue-lite die-and-retry-Titel, wie der Entwickler es beschreibt.

In diesem ersten Video geht es um die Geschichte im Hintergrund der Entstehung. Wie der Vorgänger Dungeon of the ENDLESS (aka DotE) ist auch ENDLESS Dungeon ein taktisches Roguelite-Tower-Defense-Strategiespiel mit Multiplayer-Koop. Während DotE eher ein Versehen war, entwickelte sich das Spiel zum Fanliebling und so musste das Studio einfach einen Nachfolger im Geiste kreieren.

Natürlich gibt es viele Unterschiede, wie Twin-Stick-Action, direkte Kontrolle und Unterstützung für Current- und Next-Gen Konsolen vom ersten Tag an.

Mehr Gameplay

Ein zweites Video verspricht dann mehr Gameplay-Szenen. Worum geht’s? Nun, du bist auf einer mysteriösen Raumstation schiffbrüchig geworden. Du musst ein Team von Helden rekrutieren und deinen Kristall gegen nicht enden wollende Wellen von Monstern beschützen. Oder du stirbst bei dem Versuch, wirst einfach neu geladen und versuchst es erneut.

Natürlich gibt es dafür auch ein paar Regeln:

Regel #1 – Bestimmte Waffen funktionieren am besten gegen bestimmte Monster. Nur damit kann man bei dieser Twin-Stick-Action einen Vorsprung haben!

Regel #2 – Der Kristall muss mit aller Macht beschützt werden – indem Geschütztürme aufgestellt werden. Denn wenn er in die Brüche geht, dann geht man auch gleich mit in die Brüche.

Regel #3 – Teamwork makes the dream work. Spieler und Spielerinnen steuern entweder alleine ein ganzes Squad oder können ihre Fähigkeiten mit Freunden im Multiplayer testen.

Regel #4 – Die Truppe sollte man stets anpassen, indem man neue Helden freischaltet und diese nach Belieben austauscht!

Endless Dungeon erscheint 2022.