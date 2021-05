Enlisted – ‚At the Reichstag Walls‘ Update verfügbar

Für den Online-Shooter Entlisted ist ab sofort das At the Reichstag Walls-Update verfügbar, das nochmals neue Karten, Waffen und Squads für die verfügbaren Kampagnen beinhaltet.

Jede der neuen Karten verspricht dabei ein besonderes Spielerlebnis. In der Normandie-Kampagne müssen Spieler zum Beispiel einen Flugplatz schützen oder erobern. Die Flugzeuge an der Basis sind betankt und einsatzbereit, sodass mutige Soldaten sie für die zusätzliche Unterstützung nutzen können. Die Schlacht von Moskau erweitert sich hingegen zu einem riesigen sowjetischen Forstkomplex, der einen Baumschnitt und eine Floßmontage mit Industriegebäuden und einem Bahnhof umfasst.

Die Berliner Kampagne zeigt nun die Schlacht um die Wilhelmstraße, eine der berühmtesten Straßen Berlins, und einen der Wege, auf denen die Rote Armee die Reichskanzlei damals stürmte. Die Straße ist gut befestigt, daher muss die Infanterie die engen Seitengassen und Gebäude nutzen, um voranzukommen, wobei sich Bajonette hier als sehr effektiv erweisen können.

Alle drei Kampagnen erhalten außerdem neue Fortschrittsstufen, die Dutzende neuer Trupps, Waffen und Fahrzeuge umfassen, darunter das Panzerabwehrgewehr PTRS 41, die Maschinenpistole M1A1 Thompson, den leichten Panzer M24 Chaffee, den Thunderbolt Republic P-47D-28 und die Fw 190 A. -8 Kampfflugzeuge. Alle waren in den entsprechenden Perioden des Zweiten Weltkriegs damals im Einsatz.

Schlacht im Berlin schreitet voran

Der Closed Beta-Test der Schlacht um Berlin ist abschließend in die zweite Phase übergegangen, in der das Fortschrittssystem weiter verfeinert wird. Daher sammeln die CBT-Teilnehmer in Berlin jetzt Kampagnenerfahrung und können Kampagnen-Level freischalten, Trupps verbessern, Waffen und Ausrüstung auswählen und neue Soldaten rekrutieren. Der Fortschritt beginnt bei Stufe 1 und wird nach dem Ende der CBT nicht mehr gelöscht. Der uneingeschränkte Zugang zum Berliner CBT steht den jeweiligen Besitzern von Early Access Packs zur Verfügung.