Umfrage: Entwickler haben kein Interesse an NFTs in Spielen

Während immer mehr Publisher die NFTs für sich entdecken, zeigen sich die Entwickler hinter den Spielen alles andere als begeistert davon. Das geht aus einer aktuellen Umfrage im GDC Report hervor.

Dazu wurden rund 2700 Entwickler befragt, wovon 70 Prozent angaben, kein Interesse an der Technologie zu haben. 21 Prozent zeigten leichtes Interesse und nur 7 Prozent wären sehr interessiert daran. Die restlichen 1 Prozent bestätigten, dass sie bereits damit arbeiten würden.

Das spricht aktuell eindeutig gegen NFTs in Spielen, allerdings steht diese Technologie auch erst am Anfang und man muss abwarten, wie sich der Markt hier generell entwickelt. Momentan verdient man damit fast nur Geld, während die Sinnhaftigkeit stark angezweifelt wird, ebenso kritisiert man den hohen Energieverbrauch dahinter, der vergleichbar mit Crypto-Währungen ist.

Ein Entwickler, der anonym bleiben möchte, kommentierte hierzu:

„Welchen Nutzen hat es, diese Systeme in unsere Spiele zu integrieren? Wer benutzt diese Dinge? Es fühlt sich an wie ein sehr kleines Publikum. Außerdem verwenden diese Technologien immer noch keine nachhaltige Energie und sind ein Ziel für Geldwäsche. Als Entwickler fühle ich mich zutiefst unwohl, dass es einen Schub für diese gibt. Es fühlt sich vollständig von Gier nach mehr Geld angeheizt an, weil wir Geschichten über Krypto-Millionäre lesen, obwohl in Wirklichkeit alles extrem instabil und unethisch ist.“