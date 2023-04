Es gibt etwas Neues zu Overwatch 2 – Ein neuer Unterstützer kommt

Mit Lifeweaver wird es ab der neuen Season, die am 11. April startet, einen neuen Support-Helden in Overwatch 2 geben. Damit wächst die Support-Kategorie auf insgesamt neun spielbare Charaktere an, ist damit jedoch noch immer die kleinste Kategorie verglichen mit 11 spielbaren Tank Charakteren und sogar 17 Schaden Charakteren.

Mittels Biolicht Technologie soll der als geistreich und gütig beschriebene Charakter anderen Spielern in Not helfen und sie unterstützen können.

Zu seiner Biografie: Er kommt aus Thailand und liebt die Natur.

Neuer Overwatch 2 Charakter Lifeweaver

Sein primärer Feuermodus ist die heilende Blüte, dabei lädt er eine Blume auf, die zu seinem Teammates fliegen kann. Je länger er die Blume auflädt, desto mehr heilt sie dementsprechend. Dabei unterstützt die Funktion beim Zielen und die Teammates werden automatisch anvisiert. Das ganze ähnelt in seiner Funktion also Brigittes Reparaturset.

Der alternative primäre Feuermodus ist die Dornensalve. Dabei werden sich auffächernde Dornen aus besagtem Biolicht auf die Gegner gefeuert. Der Angriff dient dabei hauptsächlich der Verteidigung, fügt dem Gegner jedoch auch ordentlich Schaden zu. Damit kann er nicht nur heilen, sondern sich auch gut im Kampf behaupten. Dabei kann in diesem Feuermodus jedoch nicht geheilt werden, also wählt mit Bedacht.

Kommen wir zum sekundären Feuermodus. In dem wird bei Lifeweaver eine Blütenplattform aktiviert, die sich, blütenförmig öffnet bei Bodenkontakt. Jeder, der die Plattform betritt wird in die Höhe katapultiert, das gilt für Teammates, ebenso wie für Gegner. Wenn man den Sprung richtig timt, kann man sich sogar noch höher in die Luft katapultieren.

Als weitere Fähigkeiten gibt es noch den Regenerative Spurt und Rettungsanker. Wird Spurt aktiviert, springt der Charakter ein Stück in Blickrichtung und heilt sich selbst in dem Moment. Dabei kann in geschickter Kombination mit der Blütenplattform gut Strecke in der Luft zurückgelegt werden.

Der Rettungsanker ist wieder eine Funktion, die den Teammates zugutekommt. Dabei hüllt Lifeweaver einen Mitspieler in Biolicht und schützt ihn, während er zu Lifeweavers Position gezogen wird. Rettungsanker verleiht während der Zeit, in der es aktiv ist, Immunität gegen Schaden.

Zu guter Letzt: Die Ultimate!

Die Ultimate heißt bei Lifeweaver Baum des Lebens. Wird diese aktiviert, wächst ein riesiger Baum aus Biolicht, von dem heilende Energiestöße ausgehen. Der Baum bietet dabei gleichzeitig Deckung, so kann weder durch ihn durchgelaufen, noch geschossen werden.

In rund einer Woche ist es dann auch schon so weit und ihr könnt ihn selbst testen, mit Start der vierten Season.