eSports Boxing Club zeigt sich in beeindruckenden Gameplay-Szenen

Steel City Interactive hat heute erneut beeindruckende Gameplay-Szenen aus eSports Boxing Club parat, das ein willkommener Ersatz zur Fight Night-Serie werden dürfte.

In einem neuen Entwickler-Walkthrough kann man neben den visuellen Aspekten einen Blick auf die Gameplay-Systeme, die personalisierten Movement-Sets und Knockout-Momente werfen. eSports Boxing Club beeindruckt dabei mit der authentischen Simulation, so wie man es schon zur Ankündigung versprochen hatte.

„eSports Boxing Club ist ein Spiel, das die Boxwelt zusammenbringt, um Fans etwas zu bieten, das noch nie erreicht wurde. Dieses Mammutprojekt hat professionelle Boxer und Institutionen, die an der eigentlichen Entwicklung des Titels beteiligt sind. Wir haben das unserer Meinung nach realistischste Bewegungssystem innerhalb eines Boxspiels entwickelt und möchten diese und andere Spielmechanismen weiter verbessern.“

Neben dem authentischen Gameplay setzt im in ESBC zudem auf echte Boxhallen, jede mit ihren eigenen Kampfstilen und Eigenschaften, sowie bekannte Lizenzen, darunter von der WBC, the Ring Magazine, IBF, CompuBox, The British Boxing Board of Control und viele weitere, um die ultimative Boxing-Erfahrung zu gewährleisten.

Wann eSports Boxing Club erscheint, ist weiterhin unklar.