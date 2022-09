Evil Dead: The Game – Mia aus Evil Dead 2013 im neuen Update

In Evil Dead: The Game tritt man in die Fußstapfen von Ash Williams und seinen Freunden aus der Kultserie, um epische sowie tödliche Koop- und PvP-Multiplayer-Action zu erleben. Als Team von vier Überlebenden muss man sich hier beweisen, forschen, plündern, Gegenstände herstellen, sowie seine Furcht besiegen, um den Bruch zwischen den Welten zu versiegeln.

David hingegen ist ein Hoffnungsschimmer für das Team, und in der Lage ist, Angst und erlittenen Schaden für sich selbst und Verbündete in der Nähe zu reduzieren, während er den Schmerz austeilt. Das 2013-Update umfasst zusätzlich ein alternatives Mia-Outfit und einen Mia-Screamer-Image-Skin.

What do you think?