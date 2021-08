Evil Genius 2: World Domination für PS5 & Co. angekündigt

Rebellion kündigte heute die Veröffentlichung von Evil Genius 2: World Domination für PS5, PS4 und Xbox an, das im vierten Quartal 2021 erscheint.

In Evil Genius 2: World Domination schlüpft man in die Rolle des ultimativen Bösewichts, schmiedet Pläne zur Ergreifung der Weltherrschaft, setzt diese in die Tat um und vernichtet all jene, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen. Damit könnt ihr eurem inneren Superschurken völlig freien Lauf lassen.

Dazu errichtet ihr zunächst einen geheimen Unterschlupf, trainiert dort Horden treuer Schergen, rekrutiert mächtige Gefolgsleute und verteidigt eure Basis gegen lästige Gesetzeshüter. Kompetenz alleine reicht hier aber nicht aus, um ein böses Unternehmen zu gründen.

Teuflische Machenschaften

Während man immer mächtiger wird und seine Spezialisten erschafft, die euch bei der Umsetzung eurer fiesen Pläne helfen, braucht man etwas, das noch mächtiger ist … mentaler Druck. Schüchtert eure Gegner ein und rekrutiere kräftige Handlanger, die zu eurem Spielstil passen – jeder Superschurke braucht schließlich eine rechte Hand … oder auch mehrere.

Führt somit eure bösen Pläne aus, um mit eurer Weltuntergangsgerätschaft weiterzukommen und damit dann die Welt zu beherrschen. Verkauft die britische Königsfamilie, entführt den Gouverneur von Maine und seht es auf möglichst viele Ziele ab .. ihr habt die Qual der Wahl.

Eindrücke aus Evil Genius 2: World Domination gibt es im Ankündigungs-Trailer.