Evil West auf November verschoben, neue Eindrücke auf der gamescom

Als Agent eines geheimen Vampirjäger-Ordens ist es in Evil West die Aufgabe der Spieler eine dunkle Bedrohung, die droht den amerikanischen Wilden Westen zu verschlingen, zu vernichten und die Menschheit zu retten. Dabei erleben sie innerhalb eines schrägen Wild West-Szenarios epische Kämpfe gegen abscheuliche Monster und alte Vampire, greifen auf ein vielseitiges und verrücktes Waffenarsenal zurück und stellen ihre Fähigkeiten in nervenaufreibenden Bosskämpfen auf die Probe.

In einer Erklärung zur Verschiebung schreibt Flying Wild Hog, dass man sich für die anhaltende Unterstützung und Geduld bedankt und man überwältigt von der bisherigen Resonanz sei. Um den Erwartungen der Spieler am Ende tatsächlich gerecht zu werden, benötigt man jedoch etwas mehr Zeit.

