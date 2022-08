Saints Row – Story-Trailer zum Reboot erschienen

Saints Row erscheint am 23. August 2022. Nutzt bis dahin die Boss Factory , um euren ganz persönlichen The Boss zu kreieren und mit diesem direkt ins Spiel einzusteigen.

Die kriminelle Welt von Saints Row verlangt nach kompromissloser Verderbtheit und drängt die Saints, die Konkurrenz durch einzigartige Problemlösungen in die Schranken zu weisen. Mit dem Wingsuit aus einem Helikopter springen, ein Plumpsklo in eine Abrissbirne verwandeln, das Chaos ankurbeln, während man einem Freund im Koop-Modus einen Streich spielt – das ist Saints Row, wie man es kennt und liebt. Abseits dessen kurbelt man seine Geschäfte an, die von Cleaner bis Versicherungsbetrug so alles in der Branche abdecken.

Darin folgt man dem Protagonisten The Boss, einem aufstrebenden „Unternehmer“, der bereit ist, die Crewmitglieder Neenah, Eli und Kevin mit allen Mitteln und/oder Waffen an die Spitze der Welt zu führen, um ein kriminelles Imperium aufzubauen, das den Saints würdig ist.

Nur noch wenige Tage, bis Deep Silver und Volition Inc. das Reboot zu Saints Row veröffentlichen. Was einen damit erwartet, verrät der heute veröffentlichte Story-Trailer.

What do you think?