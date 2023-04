Ex-Project CARS-Macher kündigen neue Gran Turismo-Konkurrenz an

„Die mit Spannung erwartete Rückkehr eines der kultigsten Entwicklerteams für Rennsimulationen wurde durch unsere strategische Partnerschaft mit PLAION unermesslich gestärkt. Das gesamte Team ist begeistert von dem, was PLAION in unser Spiel einbringen wird“, sagt Kevin Boland, Chief Development Officer bei Straight4.

Die Project CARS-Marke wurde zuletzt durch EA eingestampft, da man neben Need for Speed, WRC und F1 bereits genug Rennspiele im eigenen Portfolio hat. Bei Plaion nutzt man diese Gelegenheit und greift dazu auf ein Team aus erfahrenen Entwicklern von Rennsimulationen zurück. Zu dessen Vita gehören Entwicklungen wie Need for Speed: Shift, Test Drive: Ferrari Racing Legends, Shift 2: Unleashed, oder die GTR– und Project CARS-Serie.

Plaion und die Straight4 Studios, ehemals Slightly Mad, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, mit der man eine neue Rennsimulation in Konkurrenz zu Gran Turismo & Co. entwickeln möchte.

