Star Wars Jedi: Survivor – DualSense-Features & neues Gameplay

Star Wars Jedi: Survivor wird in jeder Hinsicht dem original Star Wars Jedi überlegen sein, alleine schon deswegen, da es nur für die aktuellen Konsolen erscheint. Was das Adventure auf PS5 so besonders macht, verrät man heute in den Previews zum Spiel.

Darin widmet man sich noch einmal den DualSense-Features, die das Star Wars-Erlebnis greifbarer denn je machen, insbesondere um das Gefühl der Macht zu simulieren.

„Mit der PS5 nutzen wir wirklich die Haptik und das, was der Controller liefert,“ sagt Game Director Stig Asmussen. „Man wird es an den Triggern spüren, wenn man sie drückt und zieht. Wenn man richtig auf die Trigger drückt, wird es eine andere Reaktion geben. Im Vergleich dazu, wenn man sie leicht anzieht, wird das Spiel anders darauf reagieren. Es ist die Nuance in den Vibrationen des Controllers, die ziemlich herausragend sind. Unser Audio-Team und unser Combat-Team sind wirklich in die Dinge eingestiegen, die in der Welt passieren, die Effekte und alles, und wie es sich in seinen Händen anfühlt.“

Das Beste aus anderen Spielen

Abgesehen von den Hardware-Features hat man auch das Star Wars-Rezept da optimiert, wo es nur ging, wobei man hierfür auf die Erfahrung anderer Spiele zurückgegriffen hat.

Das vollständige Preview-Special zu Star Wars Jedi: Survivor hat der offizielle PlayStation Blog.