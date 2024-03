Exoprimal bereitet Update 4 mit Mega Man-Crossover vor

Für Capcoms recht neue IP „Exoprimal“ steht im April das Title Update 4 an, das unter anderem ein Crossover mit Mega Man in der kommenden Season bietet.

Die kostenlose Inhaltserweiterung bringt außerdem zwei neue Spielmodi und sechs zusätzliche Exosuit-Varianten für die Wargames. Zusätzlich wartet ein neuer Bosskampf und neue Cosmetics im Blue-Bomber-Stil auf die Spieler.

Der erste neue Spielmodus nennt sich „Time Loop Rebellion“, ein Koop-Herausforderungsmodus, in dem 10 Spieler gegen den Endgegner des Spiels, den Behemoth, in einer noch mächtigeren Form antreten. Durch das Erreichen bestimmter Leistungen in diesem Modus mit hohem Schwierigkeitsgrad können Exofighter Belohnungen verdienen, darunter „erstklassige“ goldene Exosuit-Skins, mit denen sie ihre Kampfkunst unter Beweis stellen können.

In „Custom Match“ können Spieler ihre eigenen Lobbys erstellen und auswählen, welche Karte und welchen Missionstyp sie spielen möchten. Diese Custom Rooms können anschließend mit Spielern auf verschiedenen Plattformen geteilt werden, womit sich Freunde gemeinsam durch die Geschichte im Dino-Überlebensmodus bahnen können und sich in Savage Gauntlet und Time Loop Rebellion zu behaupten. Der Custom Match-Mode bietet außerdem eine neue Einstellung namens „Quick Brawl“, die es Exofightern ermöglicht, ihre bevorzugten Endmissionen auszuwählen und direkt in diese einzusteigen – auch solche, die eher auf PvP ausgerichtet sind.

Darüber hinaus führt das Update sechs neue Beta-Varianten von Exosuits ein, wodurch die spielbare Liste des Spiels auf insgesamt 30 erhöht wird, plus weitere Module und eine Mörseranlage zur weiteren Anpassung. Unter diesen finden sich:

Zephyr Beta: Boost Claws

Vigilant Beta: Bowhunter

Krieger Beta: Blitz Cannon

Murasame Beta: Windcaller

Witchdoctor Beta: Plasma Shot

Nimbus Beta: Wild Bomb

Das Title Update 4 und die neue Season in „Exoprimal“ sind ab dem 17. April 2024 verfügbar.