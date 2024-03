Monster Hunter-Serie: Neue Verkaufsrekorde und Remaster angekündigt

Beide Spiele sind in der weitläufigen und dynamischen Welt von Monster Hunter angesiedelt, in der die Spieler in die Fußstapfen ihres Großvaters Red treten, einem legendären Reiter. Zusammen mit einem legendären Monster verfügt diese über eine immense Macht, die verheerende Schäden durch zerstörerischen Fähigkeiten anrichten kann. Es liegt an den Spielern, die Bande der Freundschaft mit Monsties auf die Probe zu stellen und die verborgenen Wahrheiten hinter alten Legenden zu entdecken.

Zudem erklärt Capcom, dass man auch in Zukunft fest entschlossen ist, die Erwartungen der Fans zu erfüllen und unterhaltsame Spielerlebnisse in der Welt von Monster Hunter erschaffen wird.

„Die Monster Hunter-Reihe besteht aus Jagd-Actionspielen, bei denen Spieler in wunderschönen natürlichen Umgebungen gegen riesige Monster antreten. Beginnend mit dem ersten Titel im Jahr 2004 begründete die Serie ein neues Genre, in dem Spieler gemeinsam mit ihren Freunden wilde Monster jagen, und hat sich seitdem zu einem globalen Phänomen entwickelt, wobei die Gesamtverkäufe der Serie 97 Millionen Einheiten überstiegen,“ schreibt Capcom.

