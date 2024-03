Street Fighter 6: Akuma, Year 2 Inhalte und mehr angekündigt

Der dämonische Akuma ist der finale Year-1-Charakter, der ab Frühjahr 2024 die Stage betritt. Akuma kann in allen drei Spielmodi genutzt werden, einschließlich Fighting Ground, World Tour und Battle Hub. Als erstes bekommen Besitzer der Deluxe Edition, der Ultimate Edition oder des Year 1 Character Pass den Zugriff auf ihn. Details zu Akuma und den weiteren Year 2 Inhalten wird Capcom in Kürze nachreichen. Bis dahin zeigt Capcom einen ersten Teaser.

What do you think?