F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch in umfassenden Gameplay-Szenen zu sehen

Wenige Tage vor dem Release von F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch gibt es hier noch einmal umfassende Gameplay-Szenen von der gamescom.

Vor sechs Jahren fiel die Maschinenlegion in die Fackelstadt ein und kolonisierte sie, die ursprünglich von Tieren bewohnt war. Rayton, der ehemalige Soldat im Widerstandskrieg, lebt seitdem in Abgeschiedenheit. Nachdem sein Freund gewaltsam verhaftet wurde, erobert Rayton seine mechanische Faust zurück und macht sich auf den Weg, um sich zu wehren. Nicht wissend, dass er an einem größeren Plan zwischen der Mafia, der Rebellion und der Legion beteiligt ist.

In F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erkundet ihr eine Metroidvania-Spielwelt mit einem Dutzend unterschiedlicher Themen und Level-Designs. Verdient euch Belohnungen, indem man Herausforderungen von Kämpfen, Rätseln und Plattformspielern in unzähligen Kammern, Tunneln und Abkürzungen bewältigt. Euch gegenüber stehen zahlreiche Feinde, die ihre einzigartigen Waffen einsetzen, und euch mit exquisiten Kooperationstaktiken herausfordern, darunter anspruchsvolle Bosse mit völlig unterschiedlichen Kampfmustern, die jedes Mal eine einzigartige Erfahrung versprechen.

Neben der Faust sind der Bohrer und die Peitsche zwei einzigartige Waffen, auf die Rayton auf seiner Reise zurückgreifen kann. Jede von ihnen hat unterschiedliche Vorteile und umfassen verschiedene Effekte mit unterschiedlichem Schaden und Reichweiten für die Erkundung.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch erscheint am 07. September 2021 für PlayStation 5.