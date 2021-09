F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – Launch Trailer zum nahenden Release

In wenigen Tagen erscheint F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch von Bilibili und Entwickler TiGames, das unter dem China Heroes Project veröffentlicht wird. Letzte Eindrücke daraus gibt es im neuen Launch Trailer.

In F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch wurden die Tiere von Torch City von der eindringenden Roboterlegion im Widerstandskrieg besiegt. Doch der ehemalige Widerstandskämpfer Rayton the Rabbit hat sich zurückgehalten, um nun zurückzuschlagen.

Die Verhaftung eines Freundes bedeutete für Rayton, dass er keine andere Wahl hatte, als seine riesige Metallfaust zu erheben und gegen diejenigen zu kämpfen, die ihn unterdrückten. Er wusste nicht, dass er bald in einen Strudel von Verschwörungen verwickelt werden würde, an denen die Legion, der Widerstand und die Rattengang beteiligt waren.

Dazu erkundet ihr mehr als ein Dutzend einzigartiger Gebiete im Action-Platformer-Stil, gepaart mit grundlegenden Kampf-, Rätsel- und Plattform-Mechaniken, die unzählige versteckte Räume, Geheimgänge und Abkürzungen offen legen.

Eine nahtlose Erfahrung

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch verspricht dazu eine nahtlose Erfahrung, mit allen möglichen lohnenden Herausforderungen, die die Spieler meistern müssen. Die Levels werden im Handumdrehen geladen, um häufige Übergänge zu vermeiden, wodurch sich die riesige Torch City noch detaillierter und lebendiger anfühlt.

Visuell setzt man dazu auf eine Diesel-Punk-Ästhetik, die von entsprechenden Verbrennungsmotoren inspiriert wurde. Mit seinem östlichen Stadtbild aus einer vergangenen Ära vermittelt Torch City so ein einzigartiges visuelles Gefühl. Der starke Kontrast zwischen den pelzigen Tieren und den sterilen mechanischen Soldaten unterstreicht zudem das Thema Konflikt in der Spielgeschichte. Die realistische 3D-Grafik der Unreal Engine 4 in Kombination mit Physically-Based Rendering hebt das Action-Platformer-Genre so auf ein ganz neues Niveau der Grafikqualität.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch erscheint am 07. September 2021.