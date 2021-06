F1 2021 – Die Stars von Braking Point, dem neuen Story-Erlebnis

EA und Codemasters werfen heute einen Blick auf Braking Point in F1 2021, dem neuen Story-Erlebnis der Simulation, die später in diesem Jahr erscheint.

Mit einer Besetzung aus neuen und wiederkehrenden Figuren ermöglicht „Braking Point“ den Spielern aus einem der fünf Teams zu wählen, um in der Welt der Formel 1 zum Star zu werden.

„Braking Point“ bietet neben einer Vielzahl von F1 2021-Innovationen beim Gameplay einen neuen Story-Modus. Die Zweispieler-Karriere ermöglicht es Spielern, sich zusammenzuschließen oder durch synchrone Sessions in rivalisierenden Teams gegeneinander anzutreten. Der Echtsaison-Start erlaubt es den Spielern, an jedem beliebigen Punkt im Rennkalender einzusteigen, der bereits stattgefunden hat – samt aktuellen Tabellenständen. F1 2021 bietet zudem eine Vielzahl bekannter Optionen, darunter My Team, Splitscreen für zwei Spieler und verschiedene Assistenz-Optionen, die es Spielern aller Stärken ermöglichen, sich miteinander zu messen.

Codemasters