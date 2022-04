F1 2022 mit ersten Details & Teaser-Trailer enthüllt

Ferner wurden die Safety Car-Perioden angepasst, die Pit Stopps, es kommt eine adaptive KI zum Einsatz, die Menüs werden zugänglicher, und das Handling wird vereinfacht, um so auch unerfahrene Spieler anzusprechen und schnell in das Renngeschehen zu bringen, ohne zwingend die Komplexität des Sports verstehen zu müssen. Die überarbeiteten Übungs-Programme bieten dazu mehr Abwechslung durch neue Punktesysteme und Visualisierungen auf der Strecke, um so jede Kurve perfekt zu nehmen und dann in die Rennen um die wichtigen Champion-Punkte zu gehen.

Zwei Modi stehen dafür zur Verfügung: Im „Immersive“-Modus erwarten die Spieler risikoreiche Herausforderungen , die den Unterschied zwischen einem Podiumsplatz oder einem Platz außerhalb der Punkte ausmachen können. Der Modus „Broadcast“ hingegen erlaubt ein entspannteres Eintauchen in die Spielwelt, bei dem Spielende durch gesteuerte, authentische Zwischensequenzen an die Action geführt werden.

In der Ankündigung ist die Rede vom größten Umbruch des Sports seit über einem Jahrzehnt, einschließlich mit neuen Hybridautos, überarbeiteten Regeln und einem neu gestalteten Rennwochenende. Dazu verspricht man Rennen auf dem Miami International Autodrome, in Australien, Spanien und Abu Dhabi, erlebt einen neu definierten Renntag mit Immersive- und Broadcast-Optionen, die Einführung von Sprintrennen, sowie das Spektakel der glamourösen Welt der Formel 1 mit F1 Life. Freischaltbar sind diese durch Gameplay, den Podium Pass, und den in-game Brand-Store.

