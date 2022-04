Way of the Hunter für PS5 & Xbox Series angekündigt

THQ Nordic und Entwickler Nine Rocks Games haben Way of the Hunter für PS5, Xbox Series und den PC angekündigt. Damit erwartet die Spieler die Spannung, Aufregung und der Nervenkitzel der Jagd, während man durch die Linse eines äußerst erfahrenen und ethischen Jägers schaut.

Dazu schlüpft man in die Rolle eines erfahrenen Jägers, der gerade die Jagdhütte seines Großvaters übernommen hat. Von hier aus hat man alle Möglichkeiten, um die Familientradition des Verkaufs von hochwertigem Wildfleisch fortzusetzen. Vor einem liegen dazu eine Vielzahl von Biomen, ein riesiges Gebiet wunderschöner Natur, das es zu erkunden gilt, sowie zahlreiche Herausforderungen. Als Jäger wird herausgefordert, Tierspuren zu beobachten, während man sich vorsichtig anpirscht und nicht von den messerscharfen Sinnen seiner Beute entdeckt wird.

„Mit Way of the Hunter werden wir ein neues Franchise starten“, sagte David Durčák, CEO von Nine Rocks Games. „Das Way of the Hunter-Franchise bietet diesem großen Publikum von Spielern endlich ein Jagderlebnis, das so reich an Geschichten und real ist, wie es in ballistischer Simulation möglich ist. Um das bestmögliche Spiel zu entwickeln, haben wir ein erfahrenes Team aus erfahrenen Fachleuten zusammengestellt, die zuvor an Spielen wie DayZ oder den Jagdspielen von Cabela gearbeitet haben.“

Way of the Hunter verspricht dazu auch eine große Auswahl an authentischer Jagdausrüstung und Waffen, einschließlich lizenzierter Waffen und Zielfernrohre, plus den realistischen Umgang mit Schusswaffen und und der Geschossphysik.

Außerdem bietet das Spiel zwei riesige, offene Jagdgebiete – eines in den USA und eines in Europa –, die jeweils 55 Quadratmeilen (140 km²) groß sind und über ein eigenes simuliertes Wildtier-Ökosystem verfügen. Der Koop-Multiplayer-Modus ermöglicht es außerdem, sich in die beeindruckende Natur zu wagen und den Nervenkitzel der Jagd während ihrer größten Jagdabenteuer zu teilen.

Wann Way of the Hunter erscheint, ist derzeit noch offen.