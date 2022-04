Outriders Worldslayer angekündigt, Premiere am Donnerstag

Mit dem New Horizon-Update in Outriders hatte sich im vergangenen Jahr bereits viel bei dem Loot-Shooter getan. Nun zündet man bei Entwickler People Can Fly die nächste Stufe und kündigt Outriders Worldslayer an.

Outriders Worldslayer wird die erste große Erweiterung sein, welche man am kommenden Donnerstag um 18 Uhr in einer Premiere vorstellt. Darin können die Spieler und Fans von Outriders einen detaillierten Einblick in die spannenden neuen Inhalte und Systeme erwarten, die man mit Worldslayer einführen wird. Diese führen die Spieler in die entferntesten Winkel von Enoch, wo sie neue Stories und Herausforderungen erwarten. Der Release ist ersten laut ersten Leaks für dieses Jahr geplant, während eine zweite Erweiterung im kommenden Jahr folgen soll.

Soweit man schon jetzt verrät, kann man sich auf den gewohnten Broadcast freuen, mit dem man jeher umfassende Einblicke in den aktuellen Stand des Spiels erlaubte. So wird es wohl auch am Donnerstag sein.

Outriders Worldslayer Broadcast

Was : Vorstellung des neuesten Updates Worldslayer

: Vorstellung des neuesten Updates Worldslayer Wann : Donnerstag, 21. April ab 18 Uhr

: Donnerstag, 21. April ab 18 Uhr Wo: Youtube, hier bei uns!

Zuletzt hatte man allgemeinen Verbesserungen bei den vier Expeditionen und ein ganz neues Transmog-System eingeführt. Außerdem wurden neue Waffenskins hinzugefügt, Klassen, Fähigkeiten sowie Mods wurden überarbeitet und Tiagos Expeditionsladen und sein Inventar wurden angepasst.

Damals bat man auch darum, Outriders eine neue Chance zu geben, das sich als Live-Service-Spiel stetig weiterentwickelt. Soweit man dem Feedback anschließend entnehmen konnte, kamen die jüngsten Änderungen auch gut bei den Spielern an.

Insofern kann man sich wohl auch schon auf Outriders Worldslayer freuen. Den passenden Stream werden rechtzeitig hier bereit stellen, sowie alle relevanten Infos im Anschluss nachreichen.