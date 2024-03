F1 Manager 2024 mit Fan-Favorite Feature angekündigt

Neu in diesem Jahr ist außerdem ein Mentalitätssystem für Fahrer und Mitarbeiter, das individuelle Persönlichkeiten und Anforderungen in den Vordergrund stellt, während die Spieler versuchen, die Motivation ihres Teams aufrechtzuerhalten. Allerdings strebt in der Formel 1 jedes Team danach, derjenige zu sein, der die Trophäen holt, und konkurrierende Teams stellen Jahr für Jahr eine ständige Bedrohung dar, da eine verbesserte KI die Lücke zwischen Spielern und ihren Konkurrenten auf und neben der Strecke schließt. Eine Umstrukturierung im Fahrerlager ist dann nicht mehr weit.

In „F1 Manager 2024“ können Spieler jeden spannenden Moment aus neuen strategischen Perspektiven inszenieren, durch die Bordkameras in das Geschehen eintauchen oder ihre nächste Entscheidung von oben beurteilen. Indem sie ihren Fahrern über ihre Renningenieure Befehle erteilen, wägen die Spieler wichtige Strategieentscheidungen und Überholmöglichkeiten ab, wobei verbessertes Rennverhalten die Grenzen zwischen Simulation und Realität verwischt. Der Erfolg kann jedoch jederzeit entgleiten, und die allgegenwärtige Gefahr eines mechanischen Defekts kann selbst die stärksten Strategien zunichtemachen und wichtige Meisterschaftspunkte gefährden.

Durch die individuelle Gestaltung von Elementen ihres Teams können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um ihre Traumdesigns zum Leben zu erwecken, während sie gleichzeitig Sponsoringmöglichkeiten aushandeln und so einen stetigen Einkommensstrom gewährleisten, der ihre Ambitionen vorantreibt. Ob sie aufstrebende Talente identifizieren, um in der Startaufstellung aufzusteigen, oder sich die größten Stars des Sports herauspicken, um sofort Erfolg zu haben – die Entscheidung liegt allein beim Spieler.

Zum allerersten Mal in der Geschichte der Serie haben Spieler die Möglichkeit, ihr eigenes, maßgeschneidertes Team zu gründen und zum Sieg zu führen und so gemeinsam mit den größten Namen des Sports ein Vermächtnis aufzubauen.

What do you think?