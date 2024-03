Nobody Wants to Die: Noir-Adventure im dystopischen New York enthüllt

Critical Hit Games und Plaion haben heute „Nobody Wants to Die“ angekündigt, eine interaktive Noir-Story im dystopischen New York, die in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

„Nobody Wants to Die“ behandelt Themen wie Unsterblichkeit und die Gefahren des Transhumanismus. Schauplatz ist das futuristische, vom Neo-Noir-Film inspirierten New York, das sich durch eine ausgeprägte visuelle Ästhetik und eine faszinierende Handlung auszeichnet. In der Rolle des Detective James Karra untersucht der Spieler Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven – in einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört.

Die Spieler tauchen dabei in die Welt von New York im Jahr 2329 ein, wo Unsterblichkeit möglich ist, aber zu einem bestimmten Preis. Nach einer Nahtoderfahrung übernimmt Detective James Karra von seinem Chef einen Fall, der nicht in den Akten steht. Ihm zur Seite steht nur die junge Polizistin Sara Kai, die auf der Jagd anch einem Mörder alles riskieren und die dunklen Geheimnisse der städtischen Elite aufdecken.

Zum Einsatz kommt bei „Nobody Wants to Die“ ebenfalls die Unreal Engine 5, die realistische, filmische Grafiken mit einer einzigartigen Erzählweise kombiniert, um Spielern ein durchgehend packendes Erlebnis zu liefern.