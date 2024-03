TopSpin 2K25: Release, Details und ein erster Trailer

2K Games hat die ersten Details zu „TopSpin 2K25“ enthüllt, das bereits am 26. April 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheint.

„TopSpin 2K25“ bietet eine Reihe von Innovationen und Spielmodi, die von einer World Tour bis hin zu Exhibition Matches und anderen Markenzeichen des Sports reichen. Dies beinhaltet den Grand Slam-Modus, in dem sich Spieler mit den größten Namen des Tennissports messen und an großen Turnieren wie den US Open oder Australian Open teilnehmen.

Hierzu besuchen sie einige der lebhaftesten Tennisplätze, darunter 15 reale Austragungsorte, von den vier Grand Slam-Turnieren bis hin zu überlebensgroßen internationalen Arenen wie Indian Wells und mehr. Outdoor-Veranstaltungsorte ermöglichen zudem, zu drei verschiedenen Tageszeiten und Bedingungen zu spielen.

TopSpin 2K25: Meet the Stars

„TopSpin 2K25“ setzt außerdem auf eine ganze Reihe vom Tennislegenden wie Roger Federer und Serena Williams, Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi und weitere. Mehr als 24 spielbaren Profis entfesseln auf dem Platz ihre explosive Kraft und clevere Finesse gegen andere Spieler lokal oder online mit Crossplay-Unterstützung.

Im MyPLAYER-Modus lassen sich die eigenen Tennisfähigkeiten auf der World Tour unter Beweis stellen, oder man steigt als spielbarer Profi in die 2K Tour ein und fordert andere Spieler auf der ganzen Welt mit Cross-Play-Unterstützung heraus. Mit John McEnroe trainieren Spieler schließlich in der TopSpin Academy, wie man selbst zur Legende wird. Dort erhalten Spieler erweiterte Steuerungen, während sie eine Reihe von Übungen und Herausforderungen zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten absolvieren, um auf jeder Oberfläche einen Vorteil zu erlangen.

Begleitet wird das „TopSpin 2K25“ von einem mitreißendem Soundtrack, einschließlich des exklusiven Debüts des Dillon Francis‘ Remix von „Heartbreak Feels So Good“ von Fall Out Boy. Dieser wird am kommenden Freitag auf allen Plattformen zum Streamen verfügbar sein.

„TopSpin 2K25“ erscheint in unterschiedlichen Editionen – von Standard bis Grand Slam Edition, die 2K Games auf der offiziellen Webseite vorstellt.