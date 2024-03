Rise of the Ronin: Story-Vignette stellt die Fraktionen vor

Team Ninja und Sony zeigen eine weitere Story-Vignette zu „Rise of the Ronin“, das am 22. März für PS5 erscheint.

In dem Video werden die wichtigsten politischen Fraktionen vorgestellt, die in der damals turbulenten Zeit um die Macht kämpften. Im japanischen Bakumatsu-Zeitalter, nach 300 Jahren tyrannischer Herrschaft des Tokugawa-Shogunats, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines namenlosen Ronin, der seinen Weg durch die kriegerischen und politischen Wirren dieser Epoche finden muss.

Weitere Eindrücke aus dem Spiel liefert ergänzend ein aktueller Hands-On Bericht auf dem PlayStation Blog.