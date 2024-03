Giant Skull: God of War- und Star Wars Director arbeitet an neuem AAA-Game

Nach den letzten Meldungen um die zahlreichen Entlassungen in der gesamten Games-Branche setzt in diesen Tagen ein kleiner Umkehrprozess ein, bei dem neue AAA-Entwicklerstudios gegründet und eine Vielzahl der Leute aufgefangen werden. Neben Giant Skull wurde heute außerdem die Gründung von Emptyvessel bekannt gegeben, wo ebenfalls ein neues AAA-Game mit Industrie-Veteranen entsteht.

„Unsere Werte für das Studio zeigen sich in der Art und Weise, wie wir unsere Spiele entwickeln, und in unserer Beziehung zu den Spielern – Autonomie, Dynamik, Neugier und Respekt. Wir möchten, dass die Spieler uns auf jedem Schritt dieser erstaunlichen Reise begleiten, während wir den Weg für unser kommendes Spiel ebnen. Wir schaffen etwas Besonderes und hatten das Glück, ein unglaubliches Anfangsteam von Entwicklern zusammenzustellen, die äußerst leidenschaftlich und erfahren in der Entwicklung genre-definierender Third-Person-Action-Adventures sind.“

„Die Studiokultur von Giant Skull basiert auf Kreativität und Neugier“, so Stig Asmussen. „Wir haben ein talentiertes Team zusammengestellt, das für fesselndes Geschichtenerzählen, heldenhafte Kämpfe und aufregende Erkundung bekannt ist, und unser Ziel ist es, ein reichhaltiges Universum zu erschaffen, in dem sich die Spieler noch viele Jahre lang verlieren wollen.“

Asmussen setzt damit das fort, was er in den letzten Jahren bei Respawn und Sony gemacht hat, der von Giant Skull sagt, dass sich das Studio auf story-getriebene Action-Adventure-Spiele mit fesselnden Welten konzentrieren möchte.

Der frühere God of War– und Star Wars-Game Director Stig Asmussen hat mit Giant Skull ein eigenes Entwicklerstudio gegründet, in dem ein neues AAA-Action-Adventure entsteht.

