Fall Guys kommen als Plüschis & Merch in den Handel

Es war abzusehen, bis die ersten Fans von Fall Guys die knuffigen Bohnen auch in echt in Händen halten wollen. Dem kommen Devolver Digital, Mediatonic und Moose Toys jetzt nach, die eine erste Kollektion von Fall Guys Plüschis & mehr angekündigt haben.

Als Teil des Deals wird Moose Toys ein komplettes Sortiment an Fall Guys-Spielzeug entwickeln, darunter Figuren, Sammelstücke, Premium-Plüschis und mehr.

„Wir sind aus den Stühlen gekippt und freuen uns über die Zusammenarbeit mit Devolver Digital und Mediatonic. Wir fühlen uns geehrt, dass Moose ausgewählt wurde, um den Wunsch der weltweiten Fans des Spiels zu erfüllen, dieses Spiel in Form von Spielzeug und Sammelstücken zum Leben zu erwecken“, so Joe Smith, Senior Director of Global Marketing, Licensed Brands bei Moose Toys. „Das unglaubliche Styling und die nahezu unendliche Auswahl an ikonischen Outfits und Charakteren werden für lustige, innovative Spielzeuge, Sammelstücke und Plüsch sorgen. Moose, Devolver und Mediatonic sind bestrebt, herausragende Produkte zu liefern, die der Sammlung eines jeden Fall Guys-Fans würdig sind.“