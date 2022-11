Fall Guys Season 3 – Versunkene Geheimnisse & Spongebob

Ab dem 1. Dezember steht dann das SpongeBob Schwammkopf Crossover zur Verfügung. Mit dem passendem Patrick-Outfit werden die Spieler zum funkelnder Stern in SpongeBobs Leben, oder man grinst im Sandy-Outfit, wie es nur ein Eichhörnchen im Taucheranzug kann. Spielt mit dem Kostüm von Mr. Krabs in der Stolperhalle den Boss oder nörgelt im Thaddäus-Kostüm über, na, eben einfach alles.

In Fall Guys – Season 3: Versunkene Geheimnisse, die ab dem 22. November startet, kehren die akrobatischen Helden von ihrer Reise ins Weltall zurück, um in einer Unterwasserstadt Geheimnisse zu entdecken.

