Honda will mit PS5 Innovationen gegen Tesla antreten

Sony und der Automobilhersteller Honda tun sich zusammen, um gemeinsam mit den Innovationen gegen Tesla in der e-Auto Branche anzutreten. Es ist nicht der erste Anlauf, um Mobilität mit Entertainment zu verbinden.

Hierfür wurde schon im September das Sony Honda Mobility Joint Venture gegründet, um gemeinsam in e-Autos eine Premium-Entertainment-Erfahrung mit Spielen, Musik und Filmen zu erschaffen. President Izumi Kawanishi kommentiert zu diesem Vorhaben:

„Sony bietet Inhalte, Dienste und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Vermögenswerte an die Mobilität an, und das ist unsere Stärke gegenüber Tesla“, so Kawanishi. Financial Times

Technisch verfolgt man den Ansatz, dass es theoretisch möglich sei, eine PS5 in den eigenen Autos zu integrieren, etwa, was Tesla in gar keiner Form zu bieten hat.

PlayStation Car Concept 2020

Sony Honda Mobility will so bis 2025 das erste e-Auto in Nordamerika auf den Markt bringen, das nicht nur eine vollständige Entertainment-Bude ist, sondern auch völlig autonom fährt.

„Um den Platz in seinem Auto zu genießen, muss man es zu einem Raum machen, in dem man nicht fahren muss“, sagte Kawanishi weiter. „Die Lösung dafür heißt autonomes Fahren.“ Financial Times

In wie weit die Pläne in der Praxis realisierbar sind und ob sowas auch hier in Deutschland möglich sein wird, ist derzeit völlig offen. Die Hürden für autonomes Fahren sind nach wie vor sehr hoch und technisch unglaublich anspruchsvoll.